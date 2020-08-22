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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:05:29 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,99'luk düşüşle Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,68'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052236 -1,99
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,561613 -1,91
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045509 -1,89
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,027339 -1,68
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,334004 -1,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030118 -1,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,950822 -1,12
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033912 -0,92
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081525 -0,87
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,345271 -0,79
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042424 -2,68
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036634 -1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,067301 -0,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012627 -0,71
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043462 -0,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,123958 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122692 -0,62
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127155 -0,61
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026367 -0,61
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108224 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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