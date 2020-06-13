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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:10:00 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,83'lük düşüşle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074690 -3,83
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007415 -3,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085307 -1,94
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,710144 -1,27
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028054 -1,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 94,994512 -1,19
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087476 -0,98
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098721 -0,95
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056119 -0,92
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034582 -0,90
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031806 -1,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024702 -1,30
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061718 -0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,04022 -0,77
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026785 -0,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,06337 -0,51
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,103864 -0,51
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,135669 -0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018637 -0,51
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,1198 -0,51


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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