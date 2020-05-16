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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:18:59 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,96'lık düşüşle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 6,34'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,162957 -6,96
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041865 -6,26
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -6,06
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085156 -6,02
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,669013 -5,92
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037047 -5,46
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081509 -4,92
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057756 -4,55
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073117 -4,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069116 -3,96
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -6,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029761 -3,92
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -3,69
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025083 -3,60
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058475 -3,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -3,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -3,21
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -3,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011648 -3,08
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026223 -2,96


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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