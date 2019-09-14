Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,84'lük getiriyle "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,066352 5,84 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,114090 3,75 İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,026121 3,60 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,022691 3,59 Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF) 1,080792 3,49 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019696 3,41 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103730 3,28 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 3,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059624 3,32 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 3,14 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,022163 2,73 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023919 2,66 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 2,51 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016757 2,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,011056 2,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019133 2,36 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,074672 2,34





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(Sürecek)