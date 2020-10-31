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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:04:17 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,55 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 3,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,869650 4,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,483911 4,50
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,663961 4,46
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037391 4,46
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,264164 4,26
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,376286 4,05
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,125327 4,03
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,061473 3,89
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,090224 3,89
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030369 3,78
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029890 3,89
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097061 3,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093720 3,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,047006 3,35
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016351 3,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 3,30
HEM Altın Katılım EYF 0,032761 3,24
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120314 3,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051917 3,21
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052909 3,21


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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