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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:03:48 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,01 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", oldu.

"VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ise yüzde 2,45'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031680 3,01
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044425 2,73
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,099089 2,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109354 2,57
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,082933 2,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035946 2,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,778419 2,20
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,040166 2,17
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061142 2,07
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,571606 2,01
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,091809 2,45
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048511 2,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027179 2,17
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,091441 2,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,131523 2,14
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,065971 2,10
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045027 2,07
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,093437 2,06
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037793 2,06
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,086682 2,05


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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