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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:05:29 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,19'luk getiriyle Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 3,67'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021727 4,19
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,986678 4,05
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,195122 3,90
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,595055 3,89
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,094941 3,88
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065032 3,88
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 14,488329 3,65
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 14,315244 3,56
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,016063 3,33
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,519094 3,19
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088063 3,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,078150 3,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078174 3,12
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108820 2,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056516 2,80
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024945 2,79
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066075 2,79
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,141529 2,79
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124918 2,79
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026537 2,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)


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