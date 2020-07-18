Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,96'lık getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,36'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043373 6,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882290 5,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,670075 4,28 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,176177 4,00 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,291928 3,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,251849 3,92 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,726615 3,55 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030048 3,52 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,247971 3,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,889552 3,08 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031144 4,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037960 4,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044278 4,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041255 3,73 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020452 3,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029452 3,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071400 3,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113524 2,51 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069084 2,48 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,147923 2,48

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(Sürecek)

