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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:07:03 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,14'lük getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 7,56'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040241 9,14
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,745317 7,62
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,978350 6,99
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,644868 6,89
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,325407 6,81
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,164858 6,78
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,093549 6,64
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,702314 6,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034656 6,52
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,150235 6,16
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044141 7,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030951 7,23
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081482 6,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047111 6,19
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024267 6,06
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028329 6,05
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019652 6,04
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,123463 6,02
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036646 6,00
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019840 6,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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