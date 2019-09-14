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Yatırımcı rehberi (3)

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,43, BES fonları ise yüzde 0,39 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları, tek gerileyen fon ise yüzde 1,26 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 2,18 ile hisse senedi fonları en fazla değer kazanan fon iken, tek gerileyen fon yüzde 1,30 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.


Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4329527321
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,4577733
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,7216142
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları1,9861610
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,6471710
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,3035323
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-1,2613013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,3222220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,3926624719
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,4755541
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları1,18220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi2,1828280
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,621171134
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,8229290
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-1,3014014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,3521210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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