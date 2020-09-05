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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:02:57 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,21, BES fonları yüzde 0,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları iken, tek gerileyen ise yüzde 1,27 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,40 ile borçlanma araçları fonları, en çok gerileyen ise 2,16 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,21 293 196 97
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,52 72 71 1
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,17 17 11 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,27 65 9 56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,32 68 44 24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 34 24 10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,89 12 12 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,16 25 25 0
Fon Kategori Adı Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,52 263 154 109
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,40 55 55 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,28 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -2,16 29 2 27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,32 117 62 55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,84 28 2 26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,69 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,20 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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