Yatırımcı rehberi (10)14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,82
|1,31
|38,93
|Netaş Telekom.
|9,08
|6,95
|30,65
|Tukaş
|4,82
|4,17
|15,59
|Bera Holding
|2,28
|2,02
|12,87
|GSD Holding
|0,95
|0,85
|11,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,63
|11,66
|Albaraka Türk
|1,37
|1,23
|11,38
|Fenerbahçe Futbol
|10,38
|9,36
|10,90
|Vakıflar Bankası
|5,33
|4,83
|10,35
|Gersan Elektrik
|2,42
|2,22
|9,01
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|61,70
|65,95
|-6,44
|Çemaş Döküm
|1,02
|1,08
|-5,56
|Coca Cola İçecek
|34,80
|36,76
|-5,33
|Çelebi
|97,10
|101,70
|-4,52
|Anadolu Efes
|22,90
|23,72
|-3,46
|Parsan
|14,22
|14,70
|-3,27
|Şok Marketler
|10,67
|10,99
|-2,91
|Hektaş
|15,30
|15,73
|-2,73
|Vestel
|11,10
|11,37
|-2,37
|Koza Altın
|62,90
|64,30
|-2,18
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.385.085.227
|Garanti Bankası
|5.725.728.321
|Aselsan
|2.644.572.988
|T. Halk Bankası
|1.986.273.052
|Akbank
|1.623.330.031
|Petkim
|1.389.172.105
|Kardemir (D)
|1.272.204.683
|Vakıflar Bankası
|1.238.101.319
|Pegasus
|1.088.735.865
|Tüpraş
|1.073.334.989
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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