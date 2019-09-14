Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çokyükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,82 1,31 38,93 Netaş Telekom. 9,08 6,95 30,65 Tukaş 4,82 4,17 15,59 Bera Holding 2,28 2,02 12,87 GSD Holding 0,95 0,85 11,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,63 11,66 Albaraka Türk 1,37 1,23 11,38 Fenerbahçe Futbol 10,38 9,36 10,90 Vakıflar Bankası 5,33 4,83 10,35 Gersan Elektrik 2,42 2,22 9,01 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,70 65,95 -6,44 Çemaş Döküm 1,02 1,08 -5,56 Coca Cola İçecek 34,80 36,76 -5,33 Çelebi 97,10 101,70 -4,52 Anadolu Efes 22,90 23,72 -3,46 Parsan 14,22 14,70 -3,27 Şok Marketler 10,67 10,99 -2,91 Hektaş 15,30 15,73 -2,73 Vestel 11,10 11,37 -2,37 Koza Altın 62,90 64,30 -2,18 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.385.085.227 Garanti Bankası 5.725.728.321 Aselsan 2.644.572.988 T. Halk Bankası 1.986.273.052 Akbank 1.623.330.031 Petkim 1.389.172.105 Kardemir (D) 1.272.204.683 Vakıflar Bankası 1.238.101.319 Pegasus 1.088.735.865 Tüpraş 1.073.334.989

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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