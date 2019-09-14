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Yatırımcı rehberi (10)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,821,3138,93
Netaş Telekom.9,086,9530,65
Tukaş4,824,1715,59
Bera Holding2,282,0212,87
GSD Holding0,950,8511,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,821,6311,66
Albaraka Türk1,371,2311,38
Fenerbahçe Futbol10,389,3610,90
Vakıflar Bankası5,334,8310,35
Gersan Elektrik2,422,229,01
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus61,7065,95-6,44
Çemaş Döküm1,021,08-5,56
Coca Cola İçecek34,8036,76-5,33
Çelebi97,10101,70-4,52
Anadolu Efes22,9023,72-3,46
Parsan14,2214,70-3,27
Şok Marketler10,6710,99-2,91
Hektaş15,3015,73-2,73
Vestel11,1011,37-2,37
Koza Altın62,9064,30-2,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları7.385.085.227
Garanti Bankası5.725.728.321
Aselsan2.644.572.988
T. Halk Bankası1.986.273.052
Akbank1.623.330.031
Petkim1.389.172.105
Kardemir (D)1.272.204.683
Vakıflar Bankası1.238.101.319
Pegasus1.088.735.865
Tüpraş1.073.334.989


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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