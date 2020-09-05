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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:05:18 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 16,27 15,17 7,25
Eczacıbaşı İlaç 6,14 5,77 6,41
Bizim Mağazaları 15,75 15,22 3,48
Bagfaş 14,97 14,48 3,38
Kerevitaş Gıda 5,05 4,90 3,06
Anadolu Efes 20,10 19,54 2,87
Alarko Holding 5,06 4,92 2,85
Tofaş Oto. Fab. 22,70 22,10 2,71
Gübre Fabrik. 29,82 29,12 2,40
Bursa Çimento 5,57 5,44 2,39
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sigorta 5,95 6,44 -7,66
Zorlu Enerji 2,59 2,78 -6,83
Doğuş Otomotiv 14,58 15,60 -6,54
Torunlar GMYO 3,44 3,66 -6,01
Şekerbank 1,35 1,43 -5,59
Gözde Girişim 5,30 5,59 -5,19
Brisa 11,21 11,81 -5,08
Aygaz 11,07 11,65 -4,98
İpek Doğal Enerji 11,52 12,12 -4,95
Emlak Konut GMYO 1,74 1,83 -4,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 5.642.097.026
Aselsan 4.400.976.892
Kardemir (D) 3.939.008.087
Garanti Bankası 3.783.572.465
Petkim 2.876.169.913
Türk Hava Yolları 2.650.818.511
Emlak Konut GMYO 2.455.137.336
Türkiye Sigorta 2.097.656.412
Tüpraş 1.851.859.546
Akbank 1.818.620.896


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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