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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:10:44 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,73 3,63 30,30
Sasa Polyester 13,93 10,93 27,45
Kartonsan 604,50 490,00 23,37
Güneş Sigorta 4,97 4,15 19,76
Kerevitaş Gıda 5,81 4,87 19,30
Netaş Telekom. 17,73 14,87 19,23
Tümosan Motor ve Traktör 8,03 6,85 17,23
Özak GMYO 4,88 4,23 15,37
Gözde Girişim 5,39 4,70 14,68
Halk GMYO 2,53 2,23 13,45
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,32 3,43 -3,21
Trakya Cam 4,46 4,51 -1,11
Migros Ticaret 41,60 41,88 -0,67
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 5.944.605.532
Garanti Bankası 4.022.070.927
Sasa Polyester 3.727.385.258
Trakya Cam 3.509.623.198
Türk Hava Yolları 3.389.241.964
Şişe Cam 3.028.701.694
Odaş Elektrik 2.953.468.223
Aselsan 2.728.384.536
Ereğli Demir Çelik 2.366.468.513
Güneş Sigorta 1.920.058.715


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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