Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,73
|3,63
|30,30
|Sasa Polyester
|13,93
|10,93
|27,45
|Kartonsan
|604,50
|490,00
|23,37
|Güneş Sigorta
|4,97
|4,15
|19,76
|Kerevitaş Gıda
|5,81
|4,87
|19,30
|Netaş Telekom.
|17,73
|14,87
|19,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|6,85
|17,23
|Özak GMYO
|4,88
|4,23
|15,37
|Gözde Girişim
|5,39
|4,70
|14,68
|Halk GMYO
|2,53
|2,23
|13,45
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,32
|3,43
|-3,21
|Trakya Cam
|4,46
|4,51
|-1,11
|Migros Ticaret
|41,60
|41,88
|-0,67
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|5.944.605.532
|Garanti Bankası
|4.022.070.927
|Sasa Polyester
|3.727.385.258
|Trakya Cam
|3.509.623.198
|Türk Hava Yolları
|3.389.241.964
|Şişe Cam
|3.028.701.694
|Odaş Elektrik
|2.953.468.223
|Aselsan
|2.728.384.536
|Ereğli Demir Çelik
|2.366.468.513
|Güneş Sigorta
|1.920.058.715
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)