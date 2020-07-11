Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,51
|3,73
|20,91
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,23
|13,90
|Türk Traktör
|89,65
|82,00
|9,33
|Alarko GMYO
|17,03
|15,75
|8,13
|Kartonsan
|490,00
|458,30
|6,92
|Anadolu Cam
|5,23
|4,90
|6,73
|Logo Yazılım
|88,05
|82,50
|6,73
|Şişe Cam
|6,12
|5,74
|6,62
|Soda Sanayii
|6,88
|6,46
|6,50
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,04
|5,88
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,64
|1,83
|-10,38
|İş Fin.Kir.
|3,82
|4,24
|-9,91
|Net Holding
|2,37
|2,62
|-9,54
|Good-Year
|5,35
|5,91
|-9,48
|Mavi Giyim
|44,74
|49,34
|-9,32
|Alkim Kimya
|12,20
|13,38
|-8,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|9,15
|-8,63
|TAV Havalimanları
|17,05
|18,65
|-8,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,85
|7,48
|-8,42
|Karel Elektronik
|15,84
|17,21
|-7,96
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|12.077.060.581
|Şişe Cam
|10.050.548.196
|Garanti Bankası
|6.605.750.941
|Kardemir (D)
|5.342.873.569
|Türk Hava Yolları
|5.293.218.941
|Petkim
|5.283.983.054
|Odaş Elektrik
|5.236.136.799
|Tekfen Holding
|5.204.205.691
|Trakya Cam
|4.145.873.106
|Aselsan
|3.626.288.284
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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