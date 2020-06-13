Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,36
|10,06
|22,86
|Bizim Mağazaları
|18,30
|14,90
|22,82
|Güneş Sigorta
|4,17
|3,52
|18,47
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,64
|17,68
|Doğuş Otomotiv
|12,44
|11,18
|11,27
|Vestel
|15,10
|13,65
|10,62
|Aksa
|7,45
|6,78
|9,88
|Şok Marketler
|12,97
|11,83
|9,64
|Brisa
|12,10
|11,10
|9,01
|T.S.K.B.
|1,25
|1,15
|8,70
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,80
|87,05
|-9,48
|Kartonsan
|452,00
|493,50
|-8,41
|Reysaş GMYO
|5,05
|5,41
|-6,65
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|14,56
|-4,74
|Bim Mağazalar
|63,65
|66,40
|-4,14
|Koç Holding
|17,18
|17,85
|-3,75
|Klimasan Klima
|16,18
|16,80
|-3,69
|TAV Havalimanları
|19,54
|20,20
|-3,27
|Tofaş Oto. Fab.
|22,94
|23,66
|-3,04
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,88
|-2,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|6.271.203.697
|Garanti Bankası
|5.303.665.207
|Aselsan
|4.231.455.324
|Türk Hava Yolları
|3.617.742.192
|Petkim
|2.795.717.388
|Güneş Sigorta
|2.342.852.098
|Kardemir (D)
|1.969.001.331
|Akbank
|1.893.239.067
|Bizim Mağazaları
|1.833.197.253
|Tüpraş
|1.605.230.635
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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