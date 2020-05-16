Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|18,90
|14,40
|31,25
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|7,23
|30,01
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|4,49
|28,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|9,62
|23,80
|Tat Gıda
|8,47
|7,22
|17,31
|Aksa Enerji
|4,67
|4,02
|16,17
|Gübre Fabrik.
|18,30
|15,92
|14,95
|Bim Mağazalar
|56,50
|50,51
|11,87
|Good-Year
|4,92
|4,40
|11,82
|Otokar
|136,00
|123,00
|10,57
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,46
|3,66
|-5,46
|Arçelik
|14,84
|15,40
|-3,64
|Tüpraş
|81,90
|84,95
|-3,59
|Güneş Sigorta
|2,96
|3,05
|-2,95
|Çelebi
|86,60
|89,15
|-2,86
|Karsan Otomotiv
|1,72
|1,77
|-2,82
|Akbank
|5,44
|5,56
|-2,16
|Garanti Bankası
|7,70
|7,86
|-2,04
|İş Bankası (C)
|4,78
|4,87
|-1,85
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|8,05
|-1,74
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|5.314.898.162
|Garanti Bankası
|3.740.349.010
|Eczacıbaşı İlaç
|3.470.394.309
|İş Fin.Kir.
|2.364.763.249
|Kardemir (D)
|2.335.471.931
|Migros Ticaret
|1.978.303.018
|Türk Hava Yolları
|1.937.036.744
|Akbank
|1.795.177.612
|Bim Mağazalar
|1.750.367.103
|Koza Madencilik
|1.696.086.072
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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