  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:09:44 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çimsa 11,83 9,88 19,74
Ford Otosan 88,10 77,00 14,42
Coca Cola İçecek 45,20 40,02 12,94
Şok Marketler 13,00 11,53 12,75
Karsan Otomotiv 3,03 2,71 11,81
Netaş Telekom. 15,88 14,43 10,05
Mavi Giyim 39,94 36,42 9,67
Şekerbank 1,47 1,35 8,89
Anadolu Efes 20,16 18,65 8,10
Bim Mağazalar 67,20 62,60 7,35
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 12,37 13,90 -11,01
Çemtaş 9,44 10,40 -9,23
Otokar 139,60 153,20 -8,88
İpek Doğal Enerji 10,94 11,97 -8,60
Tofaş Oto. Fab. 21,16 22,90 -7,60
Yataş 7,55 8,13 -7,13
Koza Altın 80,20 86,00 -6,74
Koza Madencilik 12,85 13,63 -5,72
Aksigorta 6,77 7,18 -5,71
Torunlar GMYO 3,62 3,80 -4,74
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 7.435.959.407
Aselsan 7.221.435.916
Türk Hava Yolları 6.888.304.399
Garanti Bankası 5.664.734.536
Güneş Sigorta 4.238.333.484
Şişe Cam 3.942.010.374
Kardemir (D) 3.743.656.951
Akbank 3.713.762.671
Tüpraş 3.571.104.424
Karsan Otomotiv 2.775.965.107

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı
Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli
Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılm..
Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...
Gündem

Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını bildirdi. Yıldırım, "Y..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı