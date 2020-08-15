Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|11,83
|9,88
|19,74
|Ford Otosan
|88,10
|77,00
|14,42
|Coca Cola İçecek
|45,20
|40,02
|12,94
|Şok Marketler
|13,00
|11,53
|12,75
|Karsan Otomotiv
|3,03
|2,71
|11,81
|Netaş Telekom.
|15,88
|14,43
|10,05
|Mavi Giyim
|39,94
|36,42
|9,67
|Şekerbank
|1,47
|1,35
|8,89
|Anadolu Efes
|20,16
|18,65
|8,10
|Bim Mağazalar
|67,20
|62,60
|7,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,37
|13,90
|-11,01
|Çemtaş
|9,44
|10,40
|-9,23
|Otokar
|139,60
|153,20
|-8,88
|İpek Doğal Enerji
|10,94
|11,97
|-8,60
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|22,90
|-7,60
|Yataş
|7,55
|8,13
|-7,13
|Koza Altın
|80,20
|86,00
|-6,74
|Koza Madencilik
|12,85
|13,63
|-5,72
|Aksigorta
|6,77
|7,18
|-5,71
|Torunlar GMYO
|3,62
|3,80
|-4,74
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|7.435.959.407
|Aselsan
|7.221.435.916
|Türk Hava Yolları
|6.888.304.399
|Garanti Bankası
|5.664.734.536
|Güneş Sigorta
|4.238.333.484
|Şişe Cam
|3.942.010.374
|Kardemir (D)
|3.743.656.951
|Akbank
|3.713.762.671
|Tüpraş
|3.571.104.424
|Karsan Otomotiv
|2.775.965.107
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)