  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:08:47 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,18 9,59 37,39
Kardemir (D) 2,43 2,21 9,95
Sasa Polyester 9,31 8,73 6,64
Karsan Otomotiv 1,77 1,66 6,63
İş Fin.Kir. 3,55 3,34 6,29
Aksa Enerji 4,02 3,81 5,51
İpek Doğal Enerji 12,93 12,30 5,12
T. Halk Bankası 5,44 5,20 4,62
Doğan Holding 1,88 1,80 4,44
Zorlu Enerji 1,30 1,26 3,17
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 54,85 63,30 -13,35
Doğuş Otomotiv 9,17 10,56 -13,16
Tofaş Oto. Fab. 19,62 22,34 -12,18
Deva Holding 14,40 16,20 -11,11
Net Holding 1,92 2,13 -9,86
Good-Year 4,40 4,87 -9,65
Tekfen Holding 12,94 14,25 -9,19
Akçansa 7,65 8,39 -8,82
Brisa 8,70 9,46 -8,03
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 11,30 -7,96
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.257.794.140
Kardemir (D) 4.092.351.747
Aselsan 2.243.150.779
Türk Hava Yolları 2.191.604.089
Sasa Polyester 1.893.446.297
Petkim 1.567.192.275
Güneş Sigorta 1.566.703.251
İpek Doğal Enerji 1.552.784.182
Akbank 1.495.294.280
Yapı ve Kredi Bank. 1.460.730.838


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı