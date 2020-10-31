Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 6,57 azalışla 1.112,37 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.095,72, en yüksek 1.183,61 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 5,98 azalışla 1.170,73 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,21 düşüşle 1.729,44 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 8,29 azalışla 1.000,04 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,17 kayıpla 1.704,73 puana geriledi.





- Kartonsan en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 46,41 ile Kartonsan oldu. Onu, yüzde 40,11 ile TSKB ve yüzde 9,98 ile Ford Otosan izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,16 ile Torunlar GMYO, yüzde 16,64 ile Tümosan Motor ve Traktör, yüzde 16,18 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 179 milyon lirayla TSKB, 4 milyar 37 milyon lirayla Garanti Bankası ve 4 milyar 29 milyon lirayla Şekerbank yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 561 milyon lirayla BİM Mağazalar, 40 milyar 376milyon lirayla Enka İnşaat ve 38 milyar 190 milyon lirayla ASELSAN şeklinde sıralandı.





- Altın ve döviz yükseldi







24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89 kazançla 507,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,86 artışla 3 bin 362 liraya yükseldi.



Doların satış fiyatı yüzde 5,21 değer kazanarak 8,3790 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,95 artışla 9,7920 liraya çıktı.



Geçen hafta 10,4070 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,56 artışla 10,8820 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 4,10 değer kazanarak 9,1700 liradan kapandı.





- Yatırım fonları





Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.



(Sürecek)