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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,19'luk kazançla kapattı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:04:32 -
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,19 artışla 1.083,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.039,00 puanı, en yüksek ise 1.125,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,07 artışla 1.112,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,81 primle 1.508,07 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,86 kazançla 984,55 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,44 artışla 1.622,15 puana yükseldi.


- Çimsa en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,74 ile Çimsa oldu. Çimsa'yı yüzde 14,42 artışla Ford Otosan, yüzde 12,94 yükselişle de Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,01 ile Hektaş, yüzde 9,23 ile Çemtaş ve yüzde 8,88 ile Otokar şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 436 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 7 milyar 221 milyon lirayla ASELSAN ve 6 milyar 888 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 804 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 376 milyon lirayla ASELSAN ve 37 milyar 531 milyon lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.


- Altın düştü, döviz yükseldi


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,97 düşüşle 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3 bin 64 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,36 artışla 7,3730 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,76 yükselişle 8,7170 lira oldu.

Geçen hafta 9,4140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,37'lik artışla 9,7310 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,30 değer kazanarak 8,1630 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.



(Sürecek)
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