Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,23'lük kayıpla 97.845,20 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 97.671,82 puanı, en yüksek ise 100.253,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,37'lik azalışla 107.093,79 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,89'luk düşüşle 127.365,62 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,74'lük kayıpla 83.679,80 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,82'lik azalışla 131.194,50 puana geriledi.





- Alkim Kimya, en çok prim yapan hisse





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,39 ile Alkim Kimya oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 9,95'lik artışla Kardemir (D), yüzde 6,64'lük yükselişle de Sasa Polyester izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,35 kayıpla Ford Otosan oldu. Bu hisseyi yüzde 13,16'lık düşüşle Doğuş Otomotiv, yüzde 12,18'lik azalışla Tofaş Otomobil Fabrikası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 258 milyon lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 92 milyon lirayla Kardemir (D), 2 milyar 243 milyon lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 962 milyon lirayla Koç Holding, 33 milyar 12 milyon lirayla Garanti Bankası ve 31 milyar 50 milyon lirayla da Enka İnşaat şeklinde sıralandı.





- Altın ve dolar yükseldi





24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,85'lik artışla 393,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79'luk primle 2 bin 615 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,05'lik kazançla 7,1320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,69'luk artışla 7,7130 lira oldu.

Geçen hafta 8,7600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,03'lük primle 8,8500 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,93 değer kazanarak 7,3500 liradan alıcı buldu.





- Yatırım fonları





Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları oldu.







(Sürecek)