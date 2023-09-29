Yatırımcı "içe dönük" hareketle "dışa açık" verileri takip edecek

Piyasaların haftanın son işlem gününde ne tür tepki vereceği beklenirken iç ve dıştaki gelişmeler de yakından takibe alınmış durumda. Haftanın son işlem gününün iki konu başlığı bulunuyor. Bunlar içeride kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapıp yapmayacağı diğeri ise Amerika'da TSİ 15.30’da Fed’in enflasyonu takip etmek için yakından izlediği PCE endeksi.

Amerikan verileri de önemli

Mevcut durumda S&P’nin Türkiye’ye verdiği kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı olan B seviyesinde, görünümü ise negatifte. Piyasa beklentisine bakıldığında notta bir değişiklik beklenmediği görünümde ise yukarı yönlü revizyon ihtimali üzerinde duruluyor. Gerek ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilimin belirginleşmesi gerekse zayıf küresel risk iştahının yatırımcıların dolar tercihini ön plana çıkarması ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin baskı altında kaldığını görülüyor.

Seviye aşılır mı?

Borsa İstanbul'da isi tablo şöyle bir görünüm veriyor: BIST-100 endeksi hafta içinde bir önceki zirve seviye olan 8400 puanı aşmaya çalışsa da yeterli momentumu kazanamayınca bu çabalarından sonuç alamadı. Fakat endeksin Mayıs ayından bu yana süren yukarı yönlü trendine bağlı olduğunu görülmekte. 8400 hâlâ en önemli hedef ve direnç olarak kalmaya devam ediyor ve seviyenin aşılmasının daha güçlü bir momentum oluşmasına katkı sağlayabileceğine yönelik görüş var.