“Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri dönecek”

Finans sektörü, hükümetin açıkladığı kararlar ile piyasaya yön veren kurumların uygulamaları sayesinde son günlerde ekonomi cephesinde yaşanılan şokları atlatacağı görüşünde birleşiyor. Türkiye’nin hiçbir ahlaki ya da ekonomik temele dayanmayan bir baskı ile karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türkiye’nin bu sancılı süreci de atlatacağını vurguladı.

PİYASALAR RAHATLIYOR

Ortada dolaşan spekülasyonlardan medet umanların Türkiye’nin artık çok güçlü bir ülke olduğunu unuttuğunu dile getiren Göktaş, “İstikrarlı büyüyen ekonomisi ve güçlü bankacılık sistemi ile ülkemiz bu süreci de başarıyla atlatacaktır. Devletimizin tüm kurumları görevinin başında ve kararlı bir şekilde bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek için çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilgili bakanlıklar ve tüm otoritelerin hayata geçirdikleri ve geçirecekleri önlemler, uygulamalar ile piyasaların her geçen saat rahatladığını görüyoruz” dedi.

EKONOMİMİZ DİNAMİK

Ekonominin dalgalanmalara karşı dayanıklı olduğuna işaret eden Göktaş, “Toplam hasılamızın turizmden enerjiye, bilgi teknolojilerinden finansa çok farklı sektörlerden oluşması ve bunların hiçbirisinin toplam içerisindeki payının yüzde yirmiyi geçmemesi, ülkemiz ekonomisine hem dinamizm hem de olası sektörel krizlere karşı direnç sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

SERMAYE YAPISI KUVVETLİ

Finans kurumlarının dışarıdan likidite temini ile ilgili bir sıkıntısı olmadığının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti: “Sektör olarak rekor seviyede bir büyüme gerçekleştirdik. 2018 yılında da baz etkisine rağmen büyüme rakamlarımız halen diğer ülkelere göre oldukça tatmin edici seviyelerde gerçekleşiyor. Bu veriler ışığında ülke ekonomimizin ciddi bir problem yaşamadığını, dünyanın sayılı ekonomileri arasında yerini sağlamlaştırdığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Bankacılık sektörümüz aktif pasif kalitesi, sermaye yapısı ve rasyosu, müşteri penetrasyosu ve karlılıkları ile oldukça kuvvetli bir durumda. Bu noktada sektörde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Finansal kesimin bir neferi olarak, bugün olduğu gibi yarın da üzerimize düşen görevlerin bilinciyle ülkemizle birlikte var olmak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahı için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyor olacağız.’’

YAPISAL REFORMLAR DEVREYE GİRMELİ

TCMB, BDDK, SPK ve ilgili bakanlıkların ekonomik önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiğine dikkat çeken Göktaş, ’’Gelinen noktada bu önlemlerin birkaç gün süren spekülatif hareketleri engellediğini görüyoruz. Bu noktadan sonra piyasaların tansiyonunu stabil tutacak yapısal reformları hayata geçirmek gerektiğini düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey’in belirttiği üzere Türk piyasaları bir daha bu kadar ucuz olmayacak. Çeşitli spekülasyonlar doğrultusunda Türkiye’den çıkmak durumunda kalan yatırımcıların yakın zamanda daha güçlü bir pozisyonla ülkemize geri döneceğini göreceğiz” diye konuştu.