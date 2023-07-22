Yatırım yaparken yapılan en büyük 3 hata!

Finansal kararlardan dolayı pişmanlık duymak birçok kişinin hayatta en az bir kez başına gelmiştir. MarketWatch’un haberine göre servet yönetimi firması Eliason’un CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Emmanuel K. Eliason finansal özgürlük yolunda parasal hatalar yapmanın yolun sonu olmadığını belirtiyor. CEO’ya göre bu tür hatalar sadece son hedefe ulaşılmasını bir miktar geciktirebilir.

Aslına bakılırsa mali danışmanlar hata yapmanın ve bazı pişmanlıklar duymanın çok normal olduğunu belirtiyor. New York merkezli servet danışmanlığı firması Safran’ın Kurucusu ve mali planlama uzmanı olan Erika Safran, “Hayat böyle bir şey. İşlerin istediğiniz gibi gitmemesi takip etmeye değmeyeceği anlamına gelmez” diyor.

Ancak finansal kararların getireceği pişmanlıklar yine de kayda değer etkiler yaratabilir. Bankrate’in çarşamba günü yayınladığı bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 75’i finansal kararlarından dolayı bir tür pişmanlık duyduklarını belirtiyor. Her beş Amerikalıdan sadece biri finansal kararlarından pişmanlık duymadığını söyledi.

Araştırmaya göre katılımcıların %21’i emeklilik birikimlerine yeterince erken yaşta başlamamayı finansal pişmanlıkları arasında ilk sıraya koyuyor. Bunu %15’le kredi kartlarına aşırı borçlanma takip ediyor. Yeterince acil durum birikimi yapmamak (%14), çok fazla öğrenci kredisi borcuna girmek (%5) ve çocuklarının eğitimi için yeterince para biriktirmemek (%3) de sıralamadaki diğer finansal pişmanlıklar arasında. Katılımcıların önemli bir kısmı (%18) en büyük finansal pişmanlıklarının ne olduğunu bilmediklerini veya pişmanlıklarının bu listede bulunmadığını söyledi.

Bankrate Baş Mali Analisti Greg McBride araştırmayla ilgili açıklamasında, “Artan borçlanma seviyelerine ve yükselen faiz oranlarına rağmen, insanların yeterince tasarrufu olmadığına yönelik pişmanlıkları borçlarına yönelik pişmanlıklarını aşmaya devam ediyor” dedi. McBride’a göre bileşik faizin gücünü zaman içerisinde görenlerin tasarruflarıyla ilgili ‘pişmanlıklarının artması’ kuvvetle muhtemel.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mali danışmanlara göre ise bireysel finans alanında insanların yapabileceği en büyük üç hata ise şöyle:

1. Emeklilik için yeterince para biriktirmemek

Mali danışmanların büyük bir bölümü müşterileri arasında en yaygın pişmanlığın emeklilik için birikim yapmaya yeterince erken başlamamak olduğunu söylüyor. Kaliforniya merkezli servet yönetimi firması Dorsey’in kurucusu ve finansal planlama uzmanı Angela Dorsey, “Onlara hiçbir zaman çok geç olmadığını ancak hemen başlamaları gerektiğini söylüyorum” dedi.

Emeklilik birikimlerine erken başlamamanın en önemli sebebi ne zaman veya nasıl tasarruf etmeye başlayacağınızı bilmemek olabilir. Wealth In Yourself platformu Kurucu CEO’su Josh St. Laurent birçok kişinin başlangıç için yeterince parası olmadığını düşünerek birikim yapmaya başlamadığını söyledi. Laurent finansal okuryazarlık eğitimine yönelik önyargıların ve bu alandaki eksikliklerin de birikimlerin başlamasını engelleyen güçlü bir faktör olarak öne çıktığını belirtti.

Dorsey işgücüne yeni katılan bireylerin emeklilik birikimlerine sağlayacakları küçük bir katkının bile önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Finansal planlama uzmanı emeklilik birikiminin yıllık getirisinin %6,5 olduğu düşünüldüğünde 20’li yaşlarda konulan her bir doların emeklilik zamanında 17 dolara dönüşeceğini söyledi.

Servet yönetimi firması Great Oak’ın Mali Danışmanı Jim White, “Daha çok birikim yapmalıydım” bahanesinin “birçok kötü tavsiyeyi, pişmanlıkla dolu kararı kapsayacak bir kalıp cümle” haline geldiğini söyledi.

White emeklilik yaşına gelmeden birikim hesaplarını bozan yatırımcılar içinse “tasarruf katilleri” tabirini kullanıyor.

2. Parasal kararları ‘siyah ve beyaz’ olarak görmek

Parasal konular hakkında alınan bireysel kararlar genellikle “ikili” nitelikte eğilimi gösteriyor. Diğer bir deyişle insanlar ya siyahı ya da beyazı tercih ediyor. Houston merkezli Presidio Servet Ortaklığı Genel Müdürü ve Ortağı Scott A. Bishop insanların ya tüm gücünü kullanarak bir parasal kararı uyguladığını ya da tamamen bu kararı uygulamaktan çekildiğini söyledi. Bishop’a göre bu özellikle de bir hisse alım satımı sırasında görülüyor. Zira yatırımcılar hisse senedi piyasalarına girerken geride kalma korkusu (FOMO) etkisi altında karar veriyor.

Bishop belirli bir yatırıma tüm servetinizle girmek ve her şeyinizi satmak yerini hisse senedi varlıklarına bakmanızı ve portföyünüzü daha az risk içeren bir biçimde yeniden dengelemenizi öneriyor.

Bishop, “Benim tecrübelerime göre birisi tüm parasıyla bir yatırıma girdiğinde bu yatırımdan geç çıkış yapıyor. Bunun sonucunda da yüksekten alım yapıp düşükten satmış oluyor. Bu borsalarda para kazanmak için yapmanız gerekenin tam tersidir” ifadelerine yer verdi.

3. Bir arkadaşınız adına kefillik yapmak

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre yapılabilecek en büyük bireysel finans hatalarından birisi de yanlış kişiler için kefillik yapmak. Üstelik mali danışmanlar bile bu hatayu yapabiliyor. Bir arkadaşı adına bir kira sözleşmesi imzalamadan önce durum tespiti yapmamak Colorado merkezli finansal planlama uzmanı Eliason’un en büyük finansal pişmanlıklarından biri. Eliason arkadaşının mali davranışları hakkında yeterince araştırma yapmadan imzayı attığını belirtiyor. Mali danışmanın ‘dostu’ sonunda kiralama anlaşmasının ortasında ortadan kaybolmuş ve Eliason ödemeyi yapabilecek tek kişi olarak ortada kalmış.

Eliason insanların bir kredi anlaşması imzalarken ekstra dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Eliason ister öğrenci kredisi olsun ister bireysel krediler olsun arkadaşlarınız veya sevdikleriniz adına yapacağınız herhangi bir kredi veya kefillik anlaşmasında çok dikkatli olunmasını söyledi. Mali danışman riski almadan önce en kötü senaryonun değerlendirilmesini ve bu durumun bireysel finansınızı nasıl etkileyeceğini düşünmenizi öneriyor.