Yatırım yapacaklar Bitcoin'e dikkat

Bitfinex tarafından açıklanan 28 altcoin listeden çıkarılıyor haberleri büyük bir gündem oldu. Özellikle son dönemlerde yeni çıkan kripto paraların büyük hayal kırıklığı oluşturduğu görülüyor. İyice gündem olan Kripto para varlıkları bu haber nedeniyle düşüşe geçti.

Her ne kadar iyi kazançlar elde edilse bile yine de kripto para borsaları ciddi riskler ile karşı karşıya. Hiç beklemediğiniz bir anda sert düşüş yaşanabilir. Böyle bir durumda paranızın önemli bir bölümünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak bazen hangi kripto paraların düşeceği önceden haber veriliyor.

Hong Kong merkezli olarak çalışan Kripto para borsası Bitfinex, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ile birlikte 28 kripto paranın liste dışı bırakılacağını açıkladı.

Liste dışı kalacak olan kripto paralar içerisinde yüksek hacimli olanlar yer almıyor. mesela LINK, polkadot, Atom ya da XLM gibi Kripto paralar yine listede kalmaya devam edecek. Bu kripto paraların yatırımcıları rahat olabilir. Mevcut listeden çıkarılacak olan kripto paraların alım ve satım işlemleri 26 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Para çekme işlemleri ise son olarak 16 Nisan 2021 tarihinde bitecek.