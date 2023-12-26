Yatırım planınızı kendiniz yapın! Kazanç da kayıp da elinizde

Elinde avucunda ne varsa yatırımı tercih edenler var. Bu yatırımlar geleceğe yönelik uzun vadeli olabileceği gibi kısa ve orta vadeli bir tercih de olabiliyor. Peki bu kararı alırken hangi adımları atıyorsunuz ve bu adımların sonucunun ne olacağını tam olarak kestirebiliyor musunuz?

Yatırım doğru yöntemler ile yapıldığında parlak geleceğin öncüsü olmaya aday. Tercih edilen yatırım seçeneklerinden biri de finanse etmek olabilir. Bir işletmeyi kredi vererek destekleyip gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra “neye yatırım yapmalı?” diye düşünüyorsanız; taşınmazlar, döviz, altın, gümüş, bakır, kripto paralar gibi sıkça duyulan ve gelişmekte olan araçlara yönelmek genellikle çoğu insanın tercihidir.

Kendiniz de çeşitlendirebilirsiniz

Yatırım olumlu sonuçlandığında ciddi avantajlar elde edilebilen bir kazanç sistemi. Yatırımın nereye ve nasıl yapılacağı hakkında birçok insan farklı fikirlere sahip. Bu fikirler piyasanın durumu gibi pek çok etkene göre ortaya çıkar. Yatırım çeşitleri sermaye ve mali olarak ikiye ayrılır.

Sermaye yatırımı ve mali yatırımlar

Sabit varlıklara veya değerlere yönelmek sermaye yatırımının konusudur. Sabit varlıklara örnek olarak konut veya arsa verilebilir. Değerlere ise teçhizat veya makine gibi sermaye varlıklarına yatırım yapılması örnek olarak verilebilir.

Finansal değer olarak da bilinen mali yatırım, var olan bir katma değere ortak olma veya kısmen satın alma şeklinde yapılır. “Mali yatırımlar nedir?” sorusuna ise en çok tercih edilenleri örnek verilebilir. Bunlar hisse senedi, tahvil ve dövizdir.

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Sabit yatırım kararı

Yatırım farklı şekillerde yapılabilir. Sabit yatırım, birden fazla üretim döngüsüne sahiptir ve uzun sürelidir. Sabit yatırım olarak adlandırılmasının sebebi şirketin sahip olduğu varlıkları 1 seneyi aşkın kullanmasıdır. Mülk, arazi veya binaya yapılan yatırımlar bu türe örnek olarak verilebilir.

Ortak yatırım kararı

Bu yatırım uluslararası ticari hayatta Joint Venture olarak kullanılır. Ortak yatırımda birden fazla tüzel kişi bir araya gelir. Tüzel kişiler ortaklaşa hareket ederek girişimde bulunurlar. Bu yatırıma NASA ve Google’ın ortaklaşarak ortaya koyduğu Google Earth örnek olarak verilebilir.

Kısmi Yatırım Ne Demek?

Kısmi yatırımlar ise yatırımcı bir kişinin belirli bir varlık veya portföy için bir miktar para yatırması anlamında. Kısmi yatırım, belirli miktarda yapılarak riskleri aza indirgemek için tercih edilebilir. Aynı zamanda yapılan yatırımın getirilerine veya götürülerine göre gelecek için planlar yapılabilir, farklı varlıklara yönelme seçenekleri keşfedilebilir.