Yatırım ofisi Ermut’a emanet

Pek çok uluslararası yatırımın Türkiye’ye kazandırılmasında önemli rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye’nin yatırım ortamını uluslararası mecralarda tanıtmaya devam edecek. Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin görevleri arasında yer alıyor.