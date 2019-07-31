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Yatırım fonu istatistikleri

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:,

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları-0,07294138155
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,04765818
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,6116115
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-1,1562953
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,20712645
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,03352311
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları-0,3813013
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0521210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59
  1. fonlar
  2. Piyasalar

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