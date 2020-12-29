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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:41:57 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0130323469
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,21715318
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0918711
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5268608
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1671629
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5813112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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