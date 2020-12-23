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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:04:51 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0030223664
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,08725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1018108
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8868616
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,34705910
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,30352312
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,5213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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