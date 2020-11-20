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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:43:01 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0529923167
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11726210
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1918108
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,12675611
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3270618
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,31341717
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,0813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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