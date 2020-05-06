  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:40:32 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile " Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,21 285 246 39
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 73 61 12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,41 16 16 0
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,89 63 44 19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,29 69 62 7
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,10 29 28 1
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,29 11 11 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 24 24 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı