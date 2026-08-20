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Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

Fenerbahçe, dünya devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

Fenerbahçe Kulübü, Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Arda Güler'in olası bir sonraki transferinden elde edilecek paya ilişkin medyada yer alan iddialar hakkında resmi bir kamuoyu bilgilendirmesi yayımladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

''İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'' - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gazeteci Ahmet Selim Kul tarafından öne sürülen ve Fenerbahçe'nin Arda Güler’in sonraki satışından alacağı 'lik payın en fazla 1,5 milyon Euro ile sınırlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması: ''Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz. Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği 'lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Arda Güler sürprizi

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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