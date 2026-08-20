Bu da caminin hakkı dedi! 1 ton fındığı camiye bağışladı

Karahasan Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Şaban Kalem, geçmişlerinin ruhuna bağışlamak üzere fındık bahçesinden elde edilecek tüm geliri camiye hibe etme kararı aldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Güler ve Merkez Camisi İmam Hatibi Hamza İrgün’ün çağrısıyla sabahın erken saatlerinde bir araya gelen 38 mahalle sakini, el birliğiyle fındıkları topladı. Hasada Çatalpınar Kaymakam Vekili ve Kabataş Kaymakamı Alican Uludağ ile Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay da katılarak vatandaşlara destek verdi.

İMAM: ÇORBADA BİZİM DE TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK

Mahalle sakini Şaban Kalem’in anlamlı kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmam Hatip Hamza İrgün, "Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir hadisi şerifi mucibince bu hayırda bizim de bir çorbada tuzumuz olsun istedik" dedi.

Bahçe sahibi Şaban Kalem ise mahsulü kendisine hiçbir pay ayırmadan tamamen hayır için değerlendirdiğini belirterek, komşularına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Kaymakam Alican Uludağ, mahalledeki dayanışma ruhundan çok etkilendiğini ifade ederek, vatandaşlara kendi elleriyle hazırladığı "Vefa ve Dayanışma Belgesi"ni hatıra olarak takdim etti.

Belediye Başkanı Ahmet Özay da sergilenen bu güzel davranışın herkese örnek teşkil ettiğini vurgulayarak mahalle halkını tebrik etti.