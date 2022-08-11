'Yatılı' Rock festivaline izin verilmedi! Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararı siyaset malzemesi oldu...

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Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin Balıkesir Burhaniye'de 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı Zeytinli Rock Festivali’ne kaymakamlık tarafından izin verilmedi. Etkinliğe; "güvenlik ve asayiş" sorunları sebebi ile izin vermeyen Burhaniye Kaymakamlığı hedefe kondu.

Kaymakamlık tarafından, yatılı olması planlanan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir." denildi.

Muhalefet kararı siyasallaştırıp iktidarı hedef aldı!

Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararını siyasallaştıran muhalefet partileri birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla AK Parti iktidarını hedef aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Festivallerini yasakladığın, yaşam tarzlarına müdahale ettiğin ve geleceklerini kararttığın gençlerle birlikte, sandıkta göndereceğiz seni Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ ise bu kararı da göçmenlerle ilişkilendirerek, "Kamu sağlığı ve güvenliği için konser yasaklayacağınıza 10 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemize girmesine izin vermeyin." dedi.

CHP'den yapılan açıklamalar ise şöyle:

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir: Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, yıllardır düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, “kamu güvenliğini bozduğu ve toplumun huzurunu kaçırdığı” gerekçesiyle yasaklamış. Yıllardır hiçbir sorun olmayan festival bu yıl mı sorun oldu? Gençler bunun hesabını sizden soracak, merak etmeyin!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik: Asıl derdin gençlerle, gençlerin eğlenmesiyle olduğunu biliyoruz. Konserleri, bahar şenliklerini hatta mezuniyetleri yasaklayarak kültürel savaş açtığınız gençler, eğlence hakkını söke söke alacak. En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağız.