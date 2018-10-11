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Yatılı okulda facia! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'da yatılı okulda kalan 10 yaşındaki Zerrin Koç, dolabın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

11 Ekim 2018 Perşembe 23:00
Yatılı okulda facia! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerrin Koç (10), akşam odasında arkadaşları ile oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullandıkları dolap düştü. 

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan Koç, görevlilerin haber vermesi sonucu ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Olayın ardından Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ve Koç'un yakınları hastaneye gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Koç'un üzerine dolap düştüğü için hayatını kaybettiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgi arkadaşları ile oynarken kaldığı odada kullandığı dolap üzerine düşüyor. Dolabın altında kalan küçük kızımız yaralanıyor ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı, idari yönden de soruşturma başlatacağız." dedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 23:00
  1. Kazımkarabekir
  2. Ardahan
  3. Karagöl

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