  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?
Eğitim

Yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?

Üniversitelerde Bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı. Bazı yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler şartları merak ediyorlar. Peki yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır? İşte yatay geçiş hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:40:00 -
Yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?

Üniversitelerde bahar dönemi yatay geçiş başvuruları açıldı. Bazı öğrenciler yatay geçiş için şartları merak ediyorlar. Peki yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?

Yatay geçiş için şu şartlara sahip olmak gerekir:

  • Yatay geçiş sınavına girip başka bir üniversitede okumak isteyenler, öncelikle sınavda okumak istedikleri üniversitenin talep ettiği puanı almalıdır.
  • Yatay geçiş için üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru tarihlerinin güncel olarak takip edilmesi gerekir.
  • Yatay geçiş ile başka üniversiteye geçmek isteyenlerin öğrencilik hayatında disiplin cezasının bulunmaması gerekir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler

Yatay geçiş sınavına müracaat edecekler, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

  • Vesikalık fotoğraf
  • Güncel öğrenci belgesi
  • ÖSYM sonuç belgesi
  • Üniversitede kayıtlı olunan derslerin gösterildiği belge
  • Daha önceden yatay geçiş yapılmadığını kanıtlayan belge

Bu belgelere sahip olduktan sonra yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses'e şok! Oğlu duyurdu
Medya

İbrahim Tatlıses'e şok! Oğlu duyurdu

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses'e tazminat davası açtı.
Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!
Dünya

Biden'dan Prens Selman'ı kızdıracak açıklama: Muhatabımız o!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yabancı ülke mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve Suudi Arabistan'daki muhatabının Veliaht..
Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı
Dünya

Faşist Wilders'in neden havladığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir paylaşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay