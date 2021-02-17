Yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?
Üniversitelerde Bahar dönemi yatay geçiş başvuruları başladı. Bazı yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler şartları merak ediyorlar. Peki yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır? İşte yatay geçiş hakkında merak edilenler…
Üniversitelerde bahar dönemi yatay geçiş başvuruları açıldı. Bazı öğrenciler yatay geçiş için şartları merak ediyorlar. Peki yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nasıl yapılır?
Yatay geçiş için şu şartlara sahip olmak gerekir:
- Yatay geçiş sınavına girip başka bir üniversitede okumak isteyenler, öncelikle sınavda okumak istedikleri üniversitenin talep ettiği puanı almalıdır.
- Yatay geçiş için üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden başvuru tarihlerinin güncel olarak takip edilmesi gerekir.
- Yatay geçiş ile başka üniversiteye geçmek isteyenlerin öğrencilik hayatında disiplin cezasının bulunmaması gerekir.
Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
Yatay geçiş sınavına müracaat edecekler, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.
- Vesikalık fotoğraf
- Güncel öğrenci belgesi
- ÖSYM sonuç belgesi
- Üniversitede kayıtlı olunan derslerin gösterildiği belge
- Daha önceden yatay geçiş yapılmadığını kanıtlayan belge
Bu belgelere sahip olduktan sonra yatay geçiş başvurusu yapılabilir.