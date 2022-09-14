Yataktaki lekeler nasıl çıkar? Kurumuş sarı lekelere pratik çözümler, lekeleri çıkarmanın püf noktaları

Sağlıkla uyuyabilmek amacıyla yataklar çok önemlidir. Yataklarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan lekelerin bakteri ve mikrop oluşmasına neden olacağı için temizlemenin püf noktaları.

Deterjan

Sıvı deterjan;

Sünger;

Nemli bez;

Elektrik süpürgesi;

Fırça.

Genel olarak yatak temizliği yapabilmek için yapmanız gereken deterjandan yararlanmak olacaktır. Bunun için sıvı deterjan ya da toz deterjan kullanabilirsiniz. Fakat sıvı deterjan kullanarak temizliğini yapacak olanların renkli deterjanı kullanmamaları olur. Bir kova içerisinde su doldurma sonrasında içerisinde bir miktar deterjan koyup karıştırmalısınız. Öncesinde tozları çekebilmek için elektrikli süpürgeyle çekmelisiniz. Sünger suya batırılarak genel olarak yatağın her tarafında sürülmelidir. Sonra ise nemli bez ile durulama işlemini gerçekleştirmeniz sonucunda odanın pencerelerini açarak havalandırın ve kurumasını bekleyin. Lekeler çok fazla olması durumunda ise süngerle sildiğiniz yatağı fırçalamalı ve sonrasında nemli bezle durulamalısınız.

Bakteri ve mikroplardan kurtulmak için ayda bir defa genel temizlik yapılır.

Amonyak

1 fincan amonyak;

3 su bardağı su;

Bez;

Sünger.

İdrar, kan ya da kir lekelerini çıkarmak için evinizde kolaylıkla uygulayacak olduğunuz yöntemlerden bir tanesi lekeyi çıkarmak adına ilk olarak lekeyi yaymadan nemli bir bezle silinmeye başlanmalı ve leke ıslatılmalıdır. Asla lekenin etrafa yayılmasını önlemek için dikkatli olunmalıdır. Amonyak birçok lekeyi çıkarma konusunda yardımcı olacağından bir kabın içerisine yukarıda yazdığımız miktarda amonyak ve duru su konularak karıştırılmasının ardından leke silinmelidir. Bir süre sonrasında leke tamamen çıkacaktır. Islak ve temiz bir bezle tekrardan durular gibi silinmelidir. İsterseniz yatağın genel temizliğini de tekrardan yapabilirsiniz. Kan lekesi olduğunda kurumadan silmeniz sonucunda daha kolay çıkacaktır.

Amonyak bazı insanların ellerinde tahriş olmasına neden olacağından, temizleme işlemi yaparken mutlaka eldiven kullanın.

Beyaz Sirke

Tuz;

Su;

Sünger;

Fırça;

Bez.

Yatakta birçok lekeyi kolaylıkla çıkartabilmek için ilk olarak yapacağınız lekenin nasıl olduğunu, kolay çıkıp çıkmadığını bilmelisiniz. Sperm, çiş ya da farklı bir leke olduğunda bunları çıkarabilmek ve oluşan bakteri ya da mikropları yok etmek amacıyla leke kalıntılarını çıkarmak amacıyla fırçayla birlikte fırçalamalı sonrasında bir kabın içerisine beyaz sirke ve tuz konularak karıştırın ve sünger batırılarak leke ovulmalıdır. Şayet leke koyu renkteyse ve sizi rahatsız ediyorsa ilk olarak leke üzerine sirkeli sudan bir miktar dökün ve yarım saat bekledikten sonra başta yazdığımız işlemleri tek tek yapın. Temiz bez ıslatılmasının ardından sirkeli su karışımı silinmelidir. Kurumaya bırakılır.

Kabartma Tozu

Deniz tuzu;

Su;

Sünger;

Bez.

Mikropların ve bakterilerin lekeler sonucunda daha çok çoğalacaktır. Yatağınızın hem hijyenik olması hem de rahat uyku uyuyabilmeniz için kabartma tozu ve deniz tuzu kullanarak ilk olarak bir karışım hazırlayın. 2 su bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve 1 çorba kaşığı miktarında kabartma tozu koyup eriyene kadar karıştırın. Suyun ılık olmasının nedeni soğuk su da kabartma tozunun ve deniz tuzunun erimemesidir. Suyun tamamen soğuması beklenmeli ve lekenin üzerine bir miktar dökülerek yarım saat boyunca beklenmelidir. Sünger geri kalan suya batırılarak ıslatılır ve leke çıkana kadar silinmelidir. Bez suyla nemlendirilmeli ve sonrasında silinerek durulanmalıdır.

Patates Nişastası

1 yemek kaşığı patates nişastası;

Buz parçacıkları;

Su;

Kuru ve nemli bez;

Fırça.

Kurumuş lekeleri çıkarmak için yukarıdaki malzemelerle yapacak olduğunuz sizlerin kolaylıkla rahatsız eden ve zararlı olan lekeleri çıkarmakta etkilidir. Kurumuş bütün koyu ve açık renkte olan lekelerin temizliği için yapabilirsiniz. Bunun için ilk öncelikle kurumuş lekenin fırça ile ıslatılmadan fırçalanması ve daha sonrasında buz parçacıkları konularak ıslatılmalıdır. Üzerine lekeyi tamamen kaplayacak şekilde patates ya da mısır nişastası koyun. Yarım saat boyunca beklenmesinin adından nemli bir bez alarak silinmeye başlanmalıdır. Şayet leke çıkmadıysa tekrardan üzerine biraz su konularak fırçalamalısınız. Kuru bezle tekrardan silin ve nemin kurumasını bekleyin.

Tebeşir

Amonyak;

Tebeşir tozu;

Sünger;

Bez;

Su;

Fırça;

Eldiven.

Kurumuş ve eskiyen lekeleri çıkarmak amacıyla etkili yöntemdir. Lekeyi fırçalamalı ve lekeden çıkan kalıntıları yatak üzerinden alın. Amonyak lekeyi kaplayacak şekilde dökülmeli ve 1 saat boyunca beklenmelidir. Üzerine çok az su dökülerek 15 dakika daha bekleyin. Süngerle bastırarak ovmaya başlayın. Sonra fırçalanmalı ve Bez ıslatılarak silinmelidir. Leke izi tamamen geçene kadar silmelisiniz.

Karbonatla Yatak Temizliği Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

* 2 su bardağı karbonat

* 4-5 damla uçucu bitki yağı (lavanta yağı gibi)

* Kavanoz

* Süzgeç

* Elektrikli süpürge

Yapılışı:

1- Karbonat ve uçucu bitkisel yağı kavanozda karıştırın. Lavanta yağı kolayca uyumanıza neden olur. Bu nedenle lavanta yağı seçebilirsiniz.

2- Kavanozun kapağını kapatın ve sallayın. Karbonat ve yağ tamamen karışmalı.

3- Karışımı süzgeç kullanarak yatağa dökün.

4- Şimdi en zor kısmı. Beklemeye koyulun.

Karbonatın yatağınıza sinmesini bekleyin.

5- Elektrikli süpürgeyle, yatağınızın üstündeki karışımı temizleyin.

Artık yepyeni bir yatağınız var.

Yöntem koltuklarda da işe yarıyor. Her ay yöntemi tekrarlayın. Yatağınız tertemiz kalacaktır.

İşte ipuçlarıyla adım adım yatak temizliğine dair bilmeniz gerekenler!

-Yatak Örtülerinizi Kaldırın.

-Elektrik Süpürgesi ile Süpürün.

-Yatağınızda Oluşan Lekeleri Yok Edin.

-Yatağın Üzerine Karbonat Serpin.

-Yatağın Üzerini Yeniden Süpürün.

-Yatağı Ters Çevirin.

-Yatağınızı Koruyun.

-Yatağınıza Tertemiz Çarşaflar Serin.

Lekeli, sararan yatak nasıl temizlenir?

Bunun için ilk olarak temizlikte kullandığımız kovaya ılık su koyun. Ardından ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Mikrofiber bezi sirkeli suya batırıp çıkardıktan sonra bu bezle yatağınızdaki sararmış yerleri silin. Sarartı lekelerinin temizlendiğini göreceksiniz.

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