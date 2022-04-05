Yatak odasında gördüğü manzarayla şok oldu! Seksenler oyuncusu dava açtı

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Gülden karakterini canlandıran 48 yaşındaki oyuncu Ayşe Tolga'dan, evindeki temizlikçiyle ilgili flaş hamle geldi.

Ayşe Tolga, evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışıyordu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti.

Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi.

Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi.

Ayşe Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti.

Oyuncu, kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gördü.

Oyuncu, polis merkezine başvurup 1 milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu.

Savcılık soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesi alınan hizmetli, suçu işlemediğini ileri sürerken Tolga'nın arkadaşı olayla ilgili tanık oldu.

Sena K., hizmetlisinin hırsızlığını yakaladığını ve Ayşe Tolga'yı uyardığını söyledi.

Savcılık, hizmetli H.T. hakkında, 'Hırsızlık' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, ikametinin kapısında veya penceresinde herhangi bir zorlamanın, ikamette olağan dışı bir karışıklığın olmadığı, ayrıca takı kutularında bazı ziynet eşyalarının da olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla bu suçu eve rahatça girip çıkan birisinin işleyebileceği anlatıldı.

Tolga'nın 100 bin liralık marka 1 adet altın kolye, pırlantalar, 100 bin liralık yakut kolye, 250 bin liralık pırlanta kolye, yarım milyonluk altın kolye setlerinin çalındığı kaydedildi.