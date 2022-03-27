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Ekonomi Yatağan Belediyesi iki adet taşınmazını kiraya veriyor
Ekonomi

Yatağan Belediyesi iki adet taşınmazını kiraya veriyor

Yatağan Belediyesi Başkanlığı, mülkiyetindeki iki adet taşınmazı açık teklif usulü ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:31:00 -
Yatağan Belediyesi iki adet taşınmazını kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Deştin  Mahallesi, Deştin Sokak,162 ada 6 parselde  bulunan mesken vasıflı  taşınmazın  yer tesliminden  itibaren 3 yıl (36ay) süreyle aylık KDV Hariç 187,00 TL muhammen bedelle, 11.04.2022 Pazartesi günü saat 14.00 de, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile,

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 165 Sokak Numara:3/F adresinde, 208 ada 1 parselde kayıtlı bulunan manav işyerinin,  işyeri tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 750,00 TL muhammen bedelle, 11.04.2022 Pazartesi günü saat 14.10 da, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile, ihale edilecektir. İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

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