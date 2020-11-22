  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi
Spor

Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 22 yelkenli ile 200 sporcunun katıldığı organizasyonun beşinci ayağı tamamlandı - MIYC Kış Trofesi 5. ayak yarışlarından elde edilecek gelir, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:10:05 -
Yat yarışları: MIYC Kış Trofesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 5. ayak mücadelesi sona erdi.

Yat kulübünün Marmaris ilçesinde düzenlediği yarışlara, Hollanda, Rusya ve Türkiye’den 22 yelkenli yat ile 200 sporcu katıldı.

Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarış için uygun rüzgarı beklerken bu sürede antrenman turları attı.

Organizasyonun ikinci gününde yelkenliler koy içinde start aldı, koy dışına doğru yelken açarak tekrar koy içinde finişe geldi.

IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışta yelkenliler koy içinde balonlarıyla görsel şölen sundu. Vatandaşlar sahilden yatların mücadelesini izleme fırsatı buldu.

4. ve 5. Ayak yarışlarında dereceye giren yat kaptanları kupalarını pandemi kuralları gereği sosyal mesafeye dikkat ederek kulüp bahçesinden kendileri aldı.

Öte yandan MIYC Kış Trofesi 5. ayak yarışlarından elde edilecek gelirin, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı bildirildi.

Altı etaptan oluşan trofenin beşinci ayağında, sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-0:

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Atlas-Gökova Yelken (Mahmut Saral)

3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1:

1- Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

2- Wings Of İsland (Tora Kutoğlu)

3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-2:

1- Nox (Barış Koncagül)

2- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1- Boomerang (Serdar Şahin)

2- Çakıl (Zafer Öznur)

3- Rossinante (Sinan Dayanır)

IRC-4:

1- Clavella (Leo Kolff)

2- Kaçamak (Ali Toker)

3- Aleksandra (Olga Sakharova)

Organizasyonun son yarışı, 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı
Teknoloji

İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "Milli Turbojet Motoru'nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en ge..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay