Altın yatırımlarında güvenli liman sabır meyvesini veriyor: Uzmanlar işaret etti! Son güncel altın fiyatları (lira)

Tüm zamanların rekorunu kıran gram altındaki yükseliş trendini değerlendiren ekonomistler önümüzdeki dönmeleri ve yaz aylarını işaret etti.

Yüksek enflasyon ve düşük ekonomik büyüme ortamı altının yükselişi için uygun ortamı oluşturdu. Ünlü borsa uzmanı Peter Boockvar altın yatırımları için, “Sabrın ödüllendirilmek üzere olduğuna inanıyorum” dedi

Altın fiyatları enflasyonun kalıcı olacağına dair bahislerin artmasıyla birlikte küresel piyasalarda perşembe günü yeni bir zirve yaptı. En aktif işlem gören altın-vadeli işlem sözleşmesi, bugüne kadar yıllık bazda %13 artışla ons başına 2.055,30 dolara yükseldi.

Yatırımcılar altını küresel enflasyona karşı bir koruma yatırımı olarak kullanıyor ve diğer varlıkların düşmesi durumunda altının değerini korumasını bekliyor. Bununla birlikte, bu haftaki altın rallisi, ABD’de yakından izlenen iki enflasyon verisinin yavaşlama ibareleri göstermesine rağmen gerçekleşti.

Yükselen altın fiyatı, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (FED) %2 hedefinin çok üzerinde enflasyon rakamlarına rağmen faiz artırımı kampanyasından geri çekileceği düşüncesine yatırım yaptığını gösteriyor. Bu da ABD ekonomisinin göründüğünden daha zayıf olabileceği endişelerinden doğuyor. İşgücü piyasası güçlü kalmasına rağmen, geçen ayki bankacılık krizi, ekonominin kısa vadeli ters rüzgarlara karşı bile savunmasız kalabileceği endişelerini artırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Analistler, FED’in politikalarını değiştirmesiyle, yüksek enflasyonun önümüzdeki yıllarda ekonomide kalıcı hale gelebileceğini ve daha yüksek altın fiyatlarını destekleyen bir ortam yaratabileceğini öngörüyorlar.

Wall Street Journal’ın haberine göre Allspring Global Investments’ın Kıdemli Yatırım Stratejisti Brian Jacobsen altın fiyatlarının düşen ekonomik büyümeye ve yükselen enflasyona ilişkin beklentilerin alışılmadık bir kombinasyonuyla yükseldiğini belirtiyor.

İlginizi çekebilir→ Uçuşa geçen altın için fiyatlar yükselirken dolar 12 ayın en düşük seviyesinde: Yurt içinde kurlar yukarı yönlü harekete geçti → TIKLAYINIZ

Jacobsen, “Gerçekliğin soğuk eli, bu yıl veya gelecek yıl enflasyonu hedef seviyesine getiremeyeceğimizi birçok insanın yüzüne tokat gibi çarptı. Aynı zamanda ekonomik büyüme beklentilerinin de düşmesi talihsiz bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, perşembe günü açıklanan ABD üretici fiyat endeksi fiyatların mart ayında bir yıl öncesine göre %2,7 arttığını gösterdi. Bu artış üretici enflasyonun 2022'nin en yüksek seviyelerinden düştüğünü ancak pandemi öncesi seviyelerin üzerinde olduğunu gösterdi. Çarşamba günü açıklanan veriler, tüketici enflasyonu hakkında benzer bir hikaye anlattı. Tüketici enflasyonu mart ayında bir önceki yıla göre %5 arttı. Geçen haziran ayında ulaşılan zirvenin aşağısında olan fiyatlar yine de normalin çok üzerindeydi.

Bu hafta yayınlanan ABD Merkez Bankası (FED) tutanakları, yetkililerin kısa vadeli faiz oranlarını son hedefleri olan %4,75'ten % 5'e yükseltmeye devam etmeyi beklediklerini gösterdi. Ancak tahvil yatırımcıları FED’in vaatlerini gerçekleştirebilme ihtimaline şüpheyle yaklaşıyor.

TD Securities Emtia Stratejileri Başkanı Bart Melek, “FED’in bahsettiği şahin söylemi muhtemelen yerine getirmeyeceğine dair beklentiler var. Piyasa, 'Eh, bu harika, ama biz senin daha çabuk teslim olacağını düşünüyoruz' diyor” ifadelerine yer verdi. borsagundem'in aktardığı haberde: Geçen ayki bankacılık krizi da FED’in faiz artışı rotasını etkileyebilir. Birçok analist, bankaların kredi standartlarını yükseltebileceğini ve daha sıkı ekonomik koşullar yaratabileceğini söylüyor. Bu da FED’i faiz artırımından geri adım atmaya itebilir ifadelerine yer verildi.

Bleakley Financial Group'un Baş Yatırım Sorumlusu Peter Boockvar FED’in yakında faiz oranlarını yükseltmeyi bırakabileceği fikrinin dahi "işleri yoluna koymak için yeterli" olduğunu vurguluyor. Firma, madencilik şirketlerinin hisseleri ile birlikte fiziksel altın ve gümüş borsa yatırım fonlarına sahip bir portföy oluşturdu.

Boockvar, FED’in yılın ikinci yarısında bir veya iki kez faiz indirimi yapmasını bekliyor ve enflasyonun 2024'te kabaca %3 ila %4 arasında seyretmesini öngörüyor.

Altın ayrıca ABD Hazine tahvilleri getirilerindeki son düşüşle de desteklendi. Gergin yatırımcılar, ABD ekonomisinin sağlığı hakkındaki çelişkili sinyalleri izleyerek ABD Hazinesi’ndeki varlıklarını geri çektiler. Söz konusu tablo, ABD Hazinesi getirilerini aşağı çekti. Altınsa tahviller gibi düzenli bir getiri sağlamamasına rağmen yatırımcılar nezdindeki cazibesini artırdı.

Düşük getiriler doları da zayıflattı. Yabancı yatırımcılar için dolar cinsinden fiyatlandırılan altını satın almak daha ucuz hale geldi.

Ön ay altın vadeli işlem sözleşmeleri bu yıl yaklaşık %12 değer kazandı. Aynı dönemde ABD borsalarında S&P 500 Endeksi ise sadece %8 yükselebildi.

Değerli metal madencilerinin hisseleri bu yıl altının yükselişinden yararlandı. Newmont hisseleri yılbaşından bu yana %8,1 yükselirken Kanada’da listelenen Barrick Gold ve Kinross Gold şirketlerinin hisseleri ise sırasıyla %15 ve %28 değer kazandı.

Yatırımcılar, ilk çeyrekte dünyanın en büyük fiziksel destekli altın ETF'si olan SPDR Gold Shares'e net 653 milyon dolar yatırdı. Bu rakam Dow Jones verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde alınan 7,29 milyar dolardan bu yana en büyük üç aylık yatırım girişini işaret ediyor. Fon aynı dönemde %8 değer kazandı ve Aralık 2022'de sona eren üç aylık dönemden bu yana en büyük yüzdelik artışını elde etti.

Boockvar altına yatırımlarına ilişkin görüşlerini şu ifadelerle özetliyor: "Altın yatırımlarında boğa olmak çok fazla, olağanüstü miktarda sabır gerektirir. Sabrın ödüllendirilmek üzere olduğuna inanıyorum.”

Altın fiyatlarına dair sıcak gelişmeler söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketliliğin artışıyla beraber yatırımcıların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala 14 Nisan 2023 Cuma günü altındaki son durumu bir araya getirdik!

GRAM ALTIN FİYATI

1.212,41

1.212,61

Gram altın fiyatları ONS altın fiyatlarından ve dolar kurundan dolayı etkilenmeye devam ederken tarihi bir rekorlar 1261 TL'den işlem gördü.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.978,54

1.979,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.939,63

1.982,41

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.759,45

7.906,22

YARIM ALTIN FİYATI

3.867,60

3.965,23

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.759,45

7.906,22

ATA ALTIN FİYATI

8.072,00

8.276,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.115,13

1.186,01

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları ise şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 19,3350 19,3360 19,3670 19,3680 Avro 21,3710 21,3720 21,3550 21,3560 Sterlin 24,1480 24,2690 24,1490 24,2410 İsviçre Frangı 21,6940 21,8030 21,7250 21,7950 ANKARA ABD Doları 19,3050 19,3850 19,3370 19,3870 Avro 21,3310 21,4110 21,3150 21,3750 Sterlin 24,0880 24,2980 24,0890 24,2890



İlginizi çekebilir→ Mısır ile Türkiye arasında bağlar yeniden onarılıyor! Türkiye'den Mısır'a gidecek dev yatırım için harekete geçti! → TIKLAYINIZ