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Yastık altına teşvik

Hükümet, yastık altı tasarrufların sisteme girmesi için yeni adımlar atacak. Katılım bankacılığının kaynak yapısını güçlendirmeyi planlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve A takımı, sermaye piyasalarını da yeni araçlarla derinleştirmeyi hedefliyor.

31 Temmuz 2018 Salı 09:29
Yastık altına teşvik

Hükümet, 3 bin 600 ton altını yastık altından çıkartmak için düğmeye bastı. Başkan Erdoğan ve ekonomi yönetimi, bu çerçevede ilave teşvikler sunacak. Teşviklerle katılım bankalarının kaynaklarının arttırılması planlanıyor.

YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTTIRILMALI

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, atıl duran varlıkların ekonomiye çekilmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için ilk aşamada yatırımcıların ülkemize güveni arttırılmalı” dedi. Altınların sisteme dâhil olmasının ekonomiye yarayacağına işaret eden Utku, “Ciddi bir kaynak ortaya çıkacak. Bu kaynak katılım bankalarını güçlü kılacak, fonlama maliyetlerini aşağı çekecek” ifadelerini kullandı.

Yüzde 25’e varan faizlerin yatırımları baltaladığını vurgulayan Utku, “Biz de bu ortamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve altın toplama kampanyaları ile tasarruf oranlarını arttırma, faiz oranlarını geriletme derdindeyiz” açıklamalarında bulundu.

TASARRUFLAR ARTMALI

Türkiye’nin tasarruf açığının bulunduğunu dile getiren Utku, şöyle devam etti: “Konu ile ilgili kararlı adımlar atılmalı. Tasarruf artışı için dolar kurunda dalgalanma görülmemeli, finansman ile ilgili sorunlar aşılmalı.  Bu anlamda ekonomi yönetiminin alacağı önlemler hayati önemde. Unutmayalım ki kur dalgalanmalarının önü alınır, finansal istikrar temin edilirse ekonomimiz atağa geçer. Aksi takdirde sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Yüzde 25 faiz oranlarının finansmana erişimi ve yatırımları güçleştirdiği açık.”

REEL SEKTÖRE ÖNEMLİ İMKANLAR

Başkan Erdoğan ve A takımı, reel sektörün de elini rahatlatmayı amaçlıyor. Bu yönde pek çok çalışma yapılacak. Büyümeyi finanse edecek bir mali piyasa oluşturulacak. Sermaye piyasaları derinleştirilecek.  İstanbul Tahkim Merkezi etkin hale getirilecek, kalkınma bankacılığı güçlendirilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:29
  1. İstanbul
  2. Albaraka Türk Genel Müdürü
  3. yastık altı altın

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