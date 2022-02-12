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Ekonomi Yastık altı altın yeni düzenleme nasıl? Hangi kuyumcular yastık altı altın için sertifika verecek?
Ekonomi

Yastık altı altın yeni düzenleme nasıl? Hangi kuyumcular yastık altı altın için sertifika verecek?

Yastık altı altın düzenlemesi son durum! Milyonların merak ettiği yeni ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu. Peki, vatandaş yastık altı altını nasıl değerlendirecek? Bankaya kuyumcuya altın veren kişiler aynı altını mı parayı mı geri alabilir?

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:51:00 -
Yastık altı altın yeni düzenleme nasıl? Hangi kuyumcular yastık altı altın için sertifika verecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Nebati, yastık altı altınlar için alınan kararları açıkladı. Peki, hangi bankalar kuyumcular yastık altı altın alıp sertifika verecek?

Yastık altı altın yeni düzenleme nasıl? Hangi kuyumcular yastık altı altın için sertifika verecek?

Bakan Nureddin Nebati, “Yastık altı birikimler finansal sistemlere kazandırılacak. 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Fiziki altın tasarruflar kuyumcular ve bankalar aracılığı ile finansal sisteme katılacak. İstenirse altınlar tekrar fiziki olarak geri alınabilecek. Mart 2022'de tüm şehirlerde altın alımına başlanacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcu sisteme dahil olacak.

Altın dönüşümlü mevduat hesabı açılarak risksiz kazanç sağlanacak. Yastık altındaki büyük miktarlarda bulunan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeterince yol alınamadı. Bunun sisteme kazandırılması vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı olacak. Altınlar banka, kuyumcu ve platformlar yoluyla alınacak” dedi.

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