Yastık altı altın sistemi nedir? Altın dönüşümlü hesap nedir?

Yastık altı altınları ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kuyumcu, rafineri ve Banka arasında teyit sistemi oluşturulacak. Vatandaş, kuyumcuya altınını teslim ettiğinde isterse bankada bulunan Altın hesabına, isterse teslim ettiği altının TL karşılığını TL cinsi hesabına aktarılmasını talep edebilecek.

Hali hazırda bulunan altına ilişkin hesap türlerine ek olarak yeni hesap türleri üzerinde bankalar tarafından çalışma yapılacak. Bahsedilen sistem üzerinden bankalara aktarılan fiziki altın karşılığı TL tutarların "Altın Dönüşümlü TL Mevduat / Katılım Hesaplarında" değerlendirilebilmesini teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerekli düzenleme çalışmaları yapılacak. Böylece kişi, tasarrufunun değerini korurken aynı zamanda TL cinsi kazanç sağlamış olacak.

Altın dönüşümlü hesap nedir?

Örneğin, bir kişi 10 çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Bu çeyrek altın hesaplarında belirlenen şekillerde değerlendirildikten sonra bire bir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplar uygulaması da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.

Yastık altı altın sistemi nedir, nasıl işleyecek?

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, ‘Üçlü teyit sistemi’nin detaylarını kalem kalem anlattı. Sistemin önceden olduğunu ancak buna yenilikler katıldığını belirten Memiş, “Bu yeniliklerde altın tasarrufu ekosistemini nasıl işleyeceğini açıklar nitelikte. Bankalar ve platformlar oluşturulacak kuyumcularda bu sisteme dahil edilecek” dedi.

Sisteme şuan dahil olan 1500 kuyumcunun olduğunu belirten Memiş, “Yıl içinde bu kuyumcu sayısı 10 bin olarak hedefleniyor. Vatandaş direk bankaya gitmeden bu sisteme dahil olabilecekler” ifadelerini kullandı.

Memiş, “Bundan sonraki süreçlerde de hurda altınlarını sisteme dahil eden vatandaşlarımız için de farklı sistem geliyor. Yine bu sistem de altın depo, katılım, çeyrek altın, altın dönüşümlü TL mevduat, atlın dönüşümlü TL katılım hesapları oluşturulacak. Altın alım satım işlemlerini vatandaşlar bankadan yapabilecekler. Altın transfer sistemi oluşturulacak bu da takas bank sistemiyle yapılacak” şeklinde konuştu.

Yastık altı altın destek paketinde neler var?

Yastık altında ne kadar altın olduğunda ciddi belirsizlikler olduğunu belirten Memiş, “Dünya Altın Konseyi bundan 20 yıl önce Türkiye’deki altın miktarını 5 bin ton olarak açıkladı. Ben o kadar altın olduğunu tahmin etmiyorum” şeklinde konuştu.

Paketin içinde çok şeyin eksik olduğunu belirten Memiş, “Hassas olunması gerek çok noktalar var. Bence önümüzdeki haftalardan itibaren farklı uygulamalar konulabilir. Vatandaşa güven vermeniz gerekiyor. Fiziki olarak altın verilecek kur garantisi var, altın fiyatları yükseldiğinde burada vatandaş mağdur olmayacak. Fiziki verdiği zaman altını fiziki olarak geri alabilecek” ifadesini kullandı.

Yastık altında birikim yapanların gelenekçi olduklarını belirten Memiş, "Yastık altı altın biriktirenler uzun vadeli yatırımcılar. Bu yatırımcılara kredi kullanma kolaylığı sağlanabilirinse sisteme daha hızlı katılım olabilir. Mevcut paketin içinin biraz daha doldurulması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.