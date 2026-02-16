  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı Bey’i böyle uğurladı: Bu yolculuk kutlu bir yolculuk! Sizden müjdeler bekliyoruz Destici’den CHP rezilliğine tepki: Şu sahtekarlığa bakın! Özgür Özel’in adaylık planını MHP’li Yıldırım ifşa etti: Yavaş da ayak altından çekilecek! Kendine Niğde otobanı gibi yol açtı 13 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'na onur ödülü! Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı ‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları… Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi! Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Sağlık Yastığınızdaki o ıslaklığa dikkat! Sessizce yayılan tehlikenin habercisi olabilir
Sağlık

Yastığınızdaki o ıslaklığa dikkat! Sessizce yayılan tehlikenin habercisi olabilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yastığınızdaki o ıslaklığa dikkat! Sessizce yayılan tehlikenin habercisi olabilir

Sabah uyandığınızda yastık kılıfınızda veya çarşafınızda hissettiğiniz belirgin ıslaklık, basit bir oda sıcaklığı meselesi olmayabilir. Uzmanlar, gece boyunca pijama değiştirecek kadar yoğun yaşanan terlemelerin, vücutta sinsice ilerleyen bazı kanser türlerinin erken işareti olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, özellikle lösemi hastalarının yaklaşık yüzde 30'unda görülen bu belirti, bağışıklık sisteminin bir sorunla savaştığının kanıtı olabilir. Normal terlemeden farklı olarak "gece terlemesi" şeklinde adlandırılan bu durum; kan kanserleri (lösemi, lenfoma), böbrek, prostat ve kemik kanseri gibi türlerle ilişkilendiriliyor.

Eğer bu terlemelere açıklanamayan kilo kaybı, sürekli ateş veya titreme gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, her terlemenin kanser anlamına gelmediğini, enfeksiyon veya ilaç yan etkisi de olabileceğini hatırlatsa da, kronikleşen ve uyku kalitesini bozan ıslaklıkların asla hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı
Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı

Sağlık

Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı
Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık

Ortak çalışmalar sürecek! Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Kızılay mesajı

Sağlık turizminde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık turizminde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık

Sağlık turizminde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23