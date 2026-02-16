Yastığınızdaki o ıslaklığa dikkat! Sessizce yayılan tehlikenin habercisi olabilir

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, özellikle lösemi hastalarının yaklaşık yüzde 30'unda görülen bu belirti, bağışıklık sisteminin bir sorunla savaştığının kanıtı olabilir. Normal terlemeden farklı olarak "gece terlemesi" şeklinde adlandırılan bu durum; kan kanserleri (lösemi, lenfoma), böbrek, prostat ve kemik kanseri gibi türlerle ilişkilendiriliyor.

Eğer bu terlemelere açıklanamayan kilo kaybı, sürekli ateş veya titreme gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, her terlemenin kanser anlamına gelmediğini, enfeksiyon veya ilaç yan etkisi de olabileceğini hatırlatsa da, kronikleşen ve uyku kalitesini bozan ıslaklıkların asla hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.