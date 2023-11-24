Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor: Bu şekilde tüketin! Dikkat çeken altın tavsiye işte böyle
Neredeyse içerisine koyulduğu bütün yemekleri lezzetlendiren sarımsak bütün dünya mutfaklarında kullanılıyor. sonuca bakan süper güç diyor: Ancak sarımsağı artık sadece yemek yaparken değil uyurken de kullanacaksınız.
Hareketli bir yatak odası istiyorsanız sarımsak yanlış bir tercih olurdu ancak biz sarımsağı başka amaçla nasıl kullanıldığını anlatacağız.
Sarımsak
Sarımsak tarihler boyunca bir çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. En yaygın olan kullanımı, halen devam eden yemek içerisine eklemektir. Batıl inanç olarak bildiğimiz şeytan kovmak için de sarımsak kullanılıyordu ancak günümüzde bile sarımsağın bir çok koruyucu ve iyileştirici özelliği olduğunu düşünen insanlar var. Hiç denememiş olsanız da yemekleri lezzetlendiren sarımsak aynı zamanda yatak odanızda da kullanabileceğiniz bir özelliğe sahip.
Sakinleştirir
Yastığınızın altına sarımsak koyup uyumak, yüzyıllar boyunca kullanılan uykusuzluk için iyi bir çözümdür.Yastık altına koyulan bir diş sarımsak size daha sakin bir şekilde uyumanız için yardımcı olur. Sarımsağın içinde bulunan aramolar ve kükürt kokusu sizi sakinleştirir ve daha sağlıklı bir uyku almanızı sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Aldığınız uykunun daha verimli olmasını sağlar. Yani daha çabuk uykuya dalar ve daha dinç uyanırsınız. En güzel yanı da, sabah odanızda sarımsak kokusu olmaz. Böylece siz de sarımsak kokmazsınız. Mutlaka denemeye değer bir yöntem.
Sivrisinekleri ve Böcekleri önler
Uyandığınızda sivrisinek ısırıkları ile uyanmak istemiyorsanız, yastığınızın altına bir diş sarımsak koyun ekstra korumaya sahip olursunuz. Sarımsak böcekler için toksiktir ve onlar yastığınızın altında sarımsak olduğunu çok iyi bilirler, bu yüzden yastığınızın altında sarımsak varsa, sinekler ve böcekler asla size yaklaşmazlar.
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Mide İçin
Çoğu kişi sarımsak yediğinde midesinin ağrıdığını söyler ancak sarımsak eklenmiş bir bardak su mide asitlerinize çok iyi gelecektir. Bir diş sarımsağı bir su bardağı suyun içine atın ve suyu için. Eğer uykuya dalma probleminiz var ise ılık bir sütün içine biraz bal ve bir diş sarımsak ekleyip için. Böylece çabucak uyursunuz.
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