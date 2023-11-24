  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

Aynı oranda ödeme kararı çıktı! Külçe altına da yeni düzenleme geldi

ABD’de, Filistin’e destek için öyle bir şey yaptılar ki… Görenler gözlerine inanamadı! Ha bu da bizimkilere kapak olsun

Kanada 'Türkiye SİHA yapamasın' diye vermedi! Türkiye çok daha iyisini yapmayı başardı

Meğer uyuşturucu kuryesiymiş! O ünlü, İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı! Şok olacaksınız

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu
Kadın - Aile Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor: Bu şekilde tüketin! Dikkat çeken altın tavsiye işte böyle
Kadın - Aile

Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor: Bu şekilde tüketin! Dikkat çeken altın tavsiye işte böyle

Yeniakit Publisher
2023-11-24 23:45:00 - 2023-11-24 23:47:57
Yastığın altına bir diş sarımsak koymak çok iyi geliyor: Bu şekilde tüketin! Dikkat çeken altın tavsiye işte böyle

Neredeyse içerisine koyulduğu bütün yemekleri lezzetlendiren sarımsak bütün dünya mutfaklarında kullanılıyor. sonuca bakan süper güç diyor: Ancak sarımsağı artık sadece yemek yaparken değil uyurken de kullanacaksınız.

Hareketli bir yatak odası istiyorsanız sarımsak yanlış bir tercih olurdu ancak biz sarımsağı başka amaçla nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Sarımsak

Sarımsak tarihler boyunca bir çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. En yaygın olan kullanımı, halen devam eden yemek içerisine eklemektir. Batıl inanç olarak bildiğimiz şeytan kovmak için de sarımsak kullanılıyordu ancak günümüzde bile sarımsağın bir çok koruyucu ve iyileştirici özelliği olduğunu düşünen insanlar var. Hiç denememiş olsanız da yemekleri lezzetlendiren sarımsak aynı zamanda yatak odanızda da kullanabileceğiniz bir özelliğe sahip.

Sakinleştirir

Yastığınızın altına sarımsak koyup uyumak, yüzyıllar boyunca kullanılan uykusuzluk için iyi bir çözümdür.Yastık altına koyulan bir diş sarımsak size daha sakin bir şekilde uyumanız için yardımcı olur. Sarımsağın içinde bulunan aramolar ve kükürt kokusu sizi sakinleştirir ve daha sağlıklı bir uyku almanızı sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Aldığınız uykunun daha verimli olmasını sağlar. Yani daha çabuk uykuya dalar ve daha dinç uyanırsınız. En güzel yanı da, sabah odanızda sarımsak kokusu olmaz. Böylece siz de sarımsak kokmazsınız. Mutlaka denemeye değer bir yöntem.

Sivrisinekleri ve Böcekleri önler

Uyandığınızda sivrisinek ısırıkları ile uyanmak istemiyorsanız, yastığınızın altına bir diş sarımsak koyun ekstra korumaya sahip olursunuz. Sarımsak böcekler için toksiktir ve onlar yastığınızın altında sarımsak olduğunu çok iyi bilirler, bu yüzden yastığınızın altında sarımsak varsa, sinekler ve böcekler asla size yaklaşmazlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mide İçin

Çoğu kişi sarımsak yediğinde midesinin ağrıdığını söyler ancak sarımsak eklenmiş bir bardak su mide asitlerinize çok iyi gelecektir. Bir diş sarımsağı bir su bardağı suyun içine atın ve suyu için. Eğer uykuya dalma probleminiz var ise ılık bir sütün içine biraz bal ve bir diş sarımsak ekleyip için. Böylece çabucak uyursunuz.

Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber: kilo kaybı için yapın! Tüketen iğne ipliğe dönüyor
Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber: kilo kaybı için yapın! Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Kadın - Aile

Bir haftada 4 kilo verdiren Saraçoğlu diyeti nasıl yapılır? Acı biber: kilo kaybı için yapın! Tüketen iğne ipliğe dönüyor

Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?
Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?

Sağlık

Karın şişkinliği nedeniyle apar topar şikayetiyle gitti: İlginç olay ortaya çıktı! Bakın ne oldu?

Ceviz suyu! Herkes duysun: Tam bir şifa deposu böyle daha güzel! Duyunca yok artık diyeceksiniz
Ceviz suyu! Herkes duysun: Tam bir şifa deposu böyle daha güzel! Duyunca yok artık diyeceksiniz

Kadın - Aile

Ceviz suyu! Herkes duysun: Tam bir şifa deposu böyle daha güzel! Duyunca yok artık diyeceksiniz

Zeytinyağı kuru incir kürü: Her türlü savaş veren, hastalıktan korunma önlemi! Bin yıllık kür, her derde deva
Zeytinyağı kuru incir kürü: Her türlü savaş veren, hastalıktan korunma önlemi! Bin yıllık kür, her derde deva

Kadın - Aile

Zeytinyağı kuru incir kürü: Her türlü savaş veren, hastalıktan korunma önlemi! Bin yıllık kür, her derde deva

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın
Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın

Kadın - Aile

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: problemleri için umut oldu! Horlamanın bir çözüm var! Bunu yapın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23