Yaştan nasıl emekli olunur?

1 Mayıs 2008’den sonra işe giren sigortalılar için kademeli yaş artış koşulu bulunur. Yaş haddinden emekli olmak adına gereken şartlar bu tarih itibariyle işe giriş yapanlarda kademeli şekilde artar ve 2035 senesine dek tamamlanması gerekir.

8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda olan kadın memurlar 61 yaşını tamamlamaları halinde ya da 65 yaşını tamamladıklarında; fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmaları halinde kendi istekleri ile emekli olabilirler. Ayrıca 30 Nisan 2008 tarihine kadar 50 yaş ve 15 yıl kalan süre için kadın memurlar 15 yıl prim ödeyip 61 yaşında yaş haddinden emekli olabilirler. Noyan Doğan köşesinde emekliliğine ilişkin şunları yazdı:

1 Mayıs 2008 tarihi ve bu tarih de dahil sonrasında çalışmaya başlayan kadın memurlar yaş nedeniyle emekli olacaklar, sigortalı oldukları tarihe göre 5400 gün prim ödeme günün tamamladıkları tarihte emekli olabilecekler. Buna göre kadın memurların yaştan dolayı kısmi aylık alabilmelerinin şartları şöyle:

1.5.2008-31.12.2035 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 61 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.

1.1.2036-31.12.2037 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 62 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.

1.1.2038-31.12.2039 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 63 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.

1.1.2040-31.12.2041 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 64 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.

1.1.2042 sonrası girenler ise 5400 gün prim ödeyip, 65 yaşında emekli olabilir, kısmi aylık alabilir.

SSK emekliliğinde kademeli artış şartları

31 Aralık 2035’e kadar 5400 iş gününü tamamlayan kadınlar 61 yaşında, erkekler de 63 yaşında emekli olabilir.

1 Ocak 2036 tarihi ile 3 Aralık 2037 tarihi arasında 5400 iş günü tamamlanmış olan kadınlar 62 yaşında, erkekler de 64 yaşında emekli olabilir.

1 Ocak 2038 tarihi ile 31 Aralık 2039 tarihi arasında 5400 iş günü tamamlanmış olan kadınlar 63 yaşında, erkekler de 65 yaşında emekli olabilir.

1 Ocak 2042 tarihi sonrasında 5400 iş günü tamamlanmış olan kadınlar da erkekler de aynı şekilde 65 yaşına geldiklerinde emekli olabilir.

Bağkur yaş şartından emeklilik

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağ-Kur girişi yapılmış olan kadınların sigortalı süreleri 5400 iş günü olduğunda 56 yaşı, erkeklerin ise yine sigortalı süreleri 5400 iş günü olduğunda 58 yaşı tamamlamış olmaları gerekir.

8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında ilk kez sigorta girişi gerçekleşmiş olan Bağ-Kur çalışanları 5400 iş gününü tamamladıktan sonra kadınlar 60 yaşında, erkekler ise 63 yaşında emekli olabilirler.

1 Mayıs 2008 sonrasında Bağ-Kur girişi yapılan kadın ve erkeklerde de kademeli yaş uygulaması gerçekleşir.