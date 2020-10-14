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Siyaset Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu
Siyaset

Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7248 sayılı Kanun kapsamında Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:19:00 -
Yassıada yargılamalarında zarar görenler için komisyon kuruldu

Cumhurbaşkanının Yassıada davalarında zarar görenlerin ve mirasçılarının tazminatlarını tazmin etmek için yaptıkları başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere komisyon kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon Başkanı Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, üyeler Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri ve Yargılama Genel Müdürüdür. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü olarak belirlendi.

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